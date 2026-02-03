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Yadier Molina hizo el milagro con Magallanes, desde la temporada 2022 2023 a muchos le pareció una locura el nombramiento de mánager con el equipo turco. El boricua en aquellos años llevó a Magallanes a la clasificación.

Esta temporada, Magallanes desde el mes de octubre tuvo problemas serios, cuando Eduardo Pérez era el mánager. El equipo no bateaba no hacia las jugadas y estaba en el último lugar. Molina fue llamado y pocos fanáticos veían cuesta arriba la tabla.

Magallanes tuvo desfile de importados como de jugadores criollos, Anthony Vizcaya fue enviado al Caracas. Molina asumió y poco a poco empezó a verse otra cara en el equipo. Pero la clasificación era una utopía.

Ya desde finales de noviembre y principios de diciembre se veía otra cara en el equipo, de una manera vertiginosa terminó en el tercer lugar de la clasificación. En el round robin había fe en el equipo pero las derrotas siguieron.

Yadier Molina hizo el milagro con Magallanes

En enero el equipo pudo despertar y empezar las remontadas épicas ante Cardenales, como ante el Zulia y Bravos. Algo verdaderamente milagroso que pudo lograr el equipo con Molina al frente.

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Por supuesto, la gerencia con Federico Rojas hicieron los movimientos necesarios para poder llevar al equipo a la final. El pitcheo y bateo funcionaron muy bien en la final ante Caribes para lograr el campeonato.

Hubo jugadores que colaboraron entre ellos el cubano Yasiel Puig, además de los demás que estuvieron con los Navegantes del Magallanes.

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