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Yadier Molina Mánager del Año en la LVBP, el timonel que lleva las riendas de los Navegantes del Magallanes se llevó el premio Alfonso “Chico” Carrasquel. El estratega boricua recibió 36 votos al primer lugar y 128 puntos totales.

En el segundo lugar del premio llegó Asdrúbal Cabrera de Caribes de Anzoátegui con 60 puntos. Mientras que el exinfielder César Izturis del Cardenales acumuló un total de 28 unidades.

Yadier Molina Mánager del Año en la LVBP

El exreceptor nacido en Puerto Rico concretó un gran regreso con el equipo de 20G-12P para meter a la Nave en el Round Robin. Molina sigue construyendo su futuro para ser mánager en las Mayores.

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De esta manera, se convirtió en el 5to dirigente magallanero que se lleva la distinción junto a Alfredo Pedrique (2005-06), Carlos García (2009-2010). Luis Dorante (2018-19) y Wilfredo Romero (2021-22).

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