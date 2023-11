El venezolano Yangel Herrera brilló con el Girona, a pesar de no anotar jugó completo y ayudó a sus compañeros a vencer al Osasuna con pizarra 4-2. La jornada de fútbol de España tuvo mucho movimiento este sábado.

El Girona está viviendo su mejor momento en la Liga de España, hoy tuvo una remontada perfecta contra el Osasuna. Incluso está entre los mejores puestos de este torneo y apunta a seguir ganando.

Yangel Herrera was close to scoring another great header. 🤏🇻🇪 pic.twitter.com/uitKyWRaur

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 4, 2023