Compartir

El mediocampista venezolano Yangel Herrera fue anunciado este lunes como nuevo jugador de la Real Sociedad, en el marco del cierre del mercado de fichajes de verano en Europa.

El acuerdo, según fuentes oficiales, se concretó por un monto cercano a los 11 millones de euros y vincula al jugador con el club de San Sebastián hasta la temporada 2029-2030.

Herrera, de 27 años, suma así su quinto equipo en el fútbol español, tras haber militado previamente en Huesca (2019), Granada (2019-2021), Espanyol (2021-2022) y Girona (2023-2025).

Yangel Herrera con la Real Sociedad

En declaraciones ofrecidas tras su incorporación, Herrera calificó el traspaso como “un paso importante” en su carrera, destacando el potencial de la Real Sociedad como plataforma para continuar su desarrollo profesional.

El internacional venezolano se une al defensor Jon Aramburu como los representantes criollos en el conjunto vasco.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: