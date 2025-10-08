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Yankees remontó ante Azulejos de Toronto para alzarse con la victoria con pizarra de 9×6 en la Serie Divisional de la Liga Americana. Es el primer triunfo del equipo de Nueva York en esta serie.

Durante cinco entradas estuvo Toronto mandando en la pizarra hasta que Aaron Judge apareció en el plato y la desapareció del parque. El cuadrangular sirvió para que el equipo remontara y despertara.

Colocando la serie de los playoff a dos triunfos de los Azulejos y una victoria de los Yankees. Hoy vuelven a medirse, donde veremos si los de Nueva York tienen la capacidad de igualar las acciones o de Toronto escaparse.

Yankees remontó y Marineros lidera

Marineros lidera ahora la serie de los playoffs ante Tigres de Detroit, una victoria donde el venezolano Eugenio Suárez colocó un cuadrangular para poder ganar 8×4. Suárez junto a JP Crawford y Cal Raleigh sumaron a la ofensiva.

Pero el trabajo mejor lo tuvo Logan Gilbert quien desde la lomita pudo mandar con la serpentina y terminar domando a los Tigres. Hoy también seguirá esta serie que está a favor de los Marineros 2×1.

Juegos para hoy

A las dos de la tarde hora de Venezuela, se llevará a cabo el juego entre Marineros y Tigres, será el cuarto juego entre ambos equipos. Mientras que a las cuatro de la tarde será el encuentro entre Cerveceros y Cachorros.

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Luego a las siete de la noche, Azulejos y Yankees estarán midiéndose en la Liga Americana en el cuarto juego. Y a las ocho de la noche se medirán Dodgers de Los Ángeles ante los Filis de Filadelfia en la SDLN.

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