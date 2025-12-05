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La Fundación Frigilux celebró el cierre de su “Club de Pequeños Lectores” junto a sus participantes y representantes, con una serie de actividades recreativas inspiradas en El Principito, novela de Antoine de Saint-Exupéry e historia central que los niños leyeron durante los últimos meses.

Durante la actividad, los niños leyeron sus capítulos favoritos del libro, compartieron sus enseñanzas y mostraron sus avances en la lectura a través de la concentración, imaginación y capacidad de comunicación. Cada pequeño interpretó a un personaje principal, con El Principito, la rosa y el zorro interactuando con los especialistas de la organización.

Yaser Dagga Muhd, presidente de la Fundación Frigilux, destacó que este tipo de iniciativas se desarrollan para fomentar la interacción entre los niños en espacios educativos y creativos.

“En Fundación Frigilux creemos que cada niño merece un espacio seguro para crecer, aprender y sentirse acompañado. Promover la lectura es una forma de abrirles puertas, de mostrarles que tienen talento, voz y un futuro lleno de posibilidades. Nuestro compromiso con ellos es permanente y profundamente humano”, expresó Yaser Dagga Muhd.

Club de Pequeños Lectores en la Fundación Frigilux

El “Club de Pequeños Lectores” es un espacio que reúne a los niños más apasionados por la literatura de La Casita, área de rehabilitación de la fundación, donde a través de la lectura las psicopedagogas fomentan habilidades cognitivas como la decodificación, la fluidez, el vocabulario, el razonamiento y la memoria.

Tras nueve años de trabajo continuo, la Fundación Frigilux ha otorgado más de 50 mil ayudas a niños con el objetivo de crear un ambiente seguro y garantizar su desarrollo integral. A través de su departamento de ayudas externas y sus programas de rehabilitación, la institución reafirma su compromiso con el bienestar social y la promoción de una vida plena para la niñez.

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