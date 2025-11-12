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Galería Avanti celebra tres años de crecimiento bajo la visión de Yaser Dagga, reafirmando su compromiso con la innovación, el talento y Venezuela.

Yaser Dagga: una visión que redefine el lujo en Venezuela

Galería Avanti conmemora su tercer aniversario consolidándose como el referente nacional del retail de lujo. Bajo la dirección de su CEO, Yaser Dagga, la marca ha logrado combinar innovación tecnológica, atención personalizada y una visión de crecimiento sostenido que coloca a Venezuela en el mapa del comercio moderno.

Desde su creación en 2021, Avanti fue concebida como un sueño materializado, una propuesta que integra diseño, servicio y tecnología en un solo espacio. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto hoy es una organización sólida, con una cultura de trabajo colaborativa y más de 2.000 empleados que contribuyen diariamente a la excelencia del servicio.

“Estos tres años han sido una lección de aprendizaje continuo. Avanti ha crecido gracias al esfuerzo de cada persona que forma parte de este proyecto. Hoy somos más que una tienda por departamentos; somos un ecosistema que conecta marcas, talento y experiencias”, expresó Yaser Arafat Dagga, CEO de Galería Avanti.

Innovación y diversificación: el ADN de Galería Avanti

El crecimiento de Avanti ha estado guiado por la innovación constante y la diversificación de su oferta. En la actualidad, la galería cuenta con más de 200 marcas nacionales e internacionales, ofreciendo a los clientes venezolanos una selección diversa que abarca moda, belleza, tecnología, hogar y estilo de vida. Cada año, nuevas marcas se incorporan al catálogo con el propósito de mantener una propuesta fresca, moderna y alineada con las tendencias globales.

Entre las incorporaciones destacan reconocidas marcas internacionales de moda, perfumería, cosmética y hogar, como Gucci, Baccarat, Giorgio Armani, Tiziana Terenzi, Fenty Beauty, Clinique, Estée Lauder, MAC, Zadig & Voltaire, Liu Jo, Punto Blanco, Puro Ego, entre otras.

Esta diversificación ha permitido ofrecer un catálogo cada vez más variado y adaptado a las tendencias globales, consolidando a Avanti como una plataforma donde confluyen la innovación, el diseño y la tecnología al servicio del cliente.

“En Avanti creemos que el lujo no se mide por la exclusividad, sino por la conexión. Cada experiencia está diseñada para generar valor real, cercanía y confianza”, aseguró Dagga.

Digitalización y omnicanalidad: el futuro del retail venezolano

El avance tecnológico ha sido una pieza fundamental en la evolución de Galería Avanti. En estos tres años, la marca ha consolidado una estrategia omnicanal que permite integrar la experiencia física y digital, garantizando comodidad y eficiencia en cada compra.

El e-commerce de Avanti se ha convertido en una de las plataformas más completas del país, llegando a clientes en todo el territorio nacional. A través de ella, los usuarios pueden acceder al catálogo completo, realizar compras seguras y disfrutar de un servicio personalizado.

Asimismo, la integración de Finity, una plataforma de pagos a cuotas (Buy Now, Pay Later), refuerza la apuesta de Avanti por ofrecer soluciones financieras innovadoras, permitiendo a los clientes adquirir productos de manera flexible y planificada, adaptándose a sus necesidades de compra.

Un equipo que crece junto al proyecto

Uno de los mayores logros de Galería Avanti ha sido construir un entorno laboral que fomenta el crecimiento profesional. Con más de 2.000 colaboradores, la empresa ha impulsado programas de formación, talleres y certificaciones que permiten que cada miembro del equipo pueda desarrollar su máximo potencial.

Yaser Dagga Muhd, reconocido por su liderazgo cercano y participativo, promueve un estilo de gestión donde la escucha activa y la colaboración son esenciales. El crecimiento de Avanti no solo se refleja en cifras, sino también en las oportunidades de desarrollo que la organización brinda a su personal.

“El éxito de Avanti no se mide solo por los resultados comerciales, sino por el crecimiento de nuestra gente. Ellos son la base sobre la que se sostiene todo lo que construimos día a día”, afirmó Dagga Muhd.

Compromiso con Venezuela y su talento

La expansión de Avanti también representa una apuesta firme por el país. Bajo la visión de Yaser Dagga, el proyecto busca fortalecer la economía nacional y generar oportunidades para el talento venezolano.

Cada nueva tienda, cada plataforma y cada innovación tecnológica forman parte de una estrategia orientada al desarrollo social y empresarial. La creación de empleo, la capacitación continua y el impulso a marcas locales son pilares que reafirman el compromiso de Dagga con el progreso del país.

“Avanti es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja con pasión y visión de futuro. Apostamos por Venezuela y por su gente, porque sabemos que aquí hay talento, creatividad y capacidad para seguir creciendo”, subrayó Dagga.

Tres años redefiniendo el lujo venezolano

En apenas tres años, Galería Avanti ha transformado la manera en que los venezolanos experimentan el lujo. Su propuesta combina elegancia, tecnología y atención personalizada para ofrecer una experiencia integral, donde cada detalle refleja el compromiso con la excelencia.

Avanti es la historia de un proyecto que se fortalece con cada año, que crece junto a su equipo y que continúa redefiniendo lo que significa el lujo en Venezuela.

Con visión de futuro, Yaser Arafat Dagga Muhd y su equipo ya preparan nuevas estrategias, consolidando a Galería Avanti como símbolo de innovación, crecimiento y orgullo venezolano.

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