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Para Yaser Dagga, presidente de Frigilux y CEO de Galería Avanti, las inversiones tecnológicas son mucho más que compras o cifras en un balance: son decisiones estratégicas con un propósito claro de impacto real en la vida de las personas y en el desarrollo del país. Cada proyecto, cada producto y cada alianza responde a una visión de largo plazo centrada en innovación, experiencia del cliente y crecimiento sostenible.

“Mi camino siempre ha estado guiado por dos principios: crecimiento sostenido y resiliencia. En un mercado dinámico como el venezolano no existen atajos. Cada inversión debe generar valor tangible para los clientes y fortalecer el ecosistema empresarial del país”, asegura Yaser Arafat Dagga.

Esta filosofía se refleja en Frigilux y Galería Avanti, que no son solo empresas, sino ecosistemas pensados para brindar soluciones útiles y experiencias memorables. Para Dagga, la tecnología debe facilitar la vida de los venezolanos, optimizando rutinas diarias y generando oportunidades reales para crecer y disfrutar de productos de calidad internacional.

Inversiones tecnológicas con propósito

En 2021, con la inauguración de Galería Avanti, Yaser Dagga Muhd dio un paso trascendental en el retail venezolano. Este edificio no solo concentra marcas de moda y lifestyle de reconocimiento internacional, sino que incorpora tecnologías innovadoras para transformar la experiencia de compra: sistemas de pago digital integrados, análisis de datos de consumo y herramientas que permiten la personalización del recorrido dentro de la tienda. Cada detalle fue pensado para mejorar la interacción con el cliente, optimizar su tiempo y garantizar acceso a productos de alto nivel.

“Creo que la innovación tecnológica se convierte en un motor de progreso cuando se integra con responsabilidad y liderazgo. Cada decisión que tomamos busca mejorar la vida de los clientes, generar empleo y fortalecer el mercado local”, afirma Yaser Dagga.

Con estas acciones, Avanti se convirtió en un referente de retail inteligente en Venezuela, demostrando que cada inversión tecnológica tiene un “para qué” y un “por qué” claros: potenciar la experiencia del consumidor, impulsar la eficiencia operativa y ofrecer soluciones útiles y accesibles.

Frigilux y Avanti: tecnología útil y alcance nacional

El compromiso de Dagga con la innovación también se refleja en Frigilux, donde la empresa ha implementado soluciones de ecotecnología y eficiencia energética que permiten que sus electrodomésticos sean más sostenibles y duraderos. Gracias a un equipo de 12 vendedores distribuidos a nivel nacional por zona geográfica, la marca logra llevar la tecnología a cada rincón de Venezuela, atendiendo a clientes con asesoría, demostraciones y soporte técnico.

Paralelamente, Galería Avanti ha desarrollado un e-commerce robusto, que permite conectar con clientes en todo el país y ofrecer acceso a productos exclusivos sin importar la ubicación. Esto asegura que la experiencia de compra no se limite a la tienda física, sino que cada venezolano pueda acceder a marcas internacionales y soluciones de calidad desde su hogar.

Innovación, accesibilidad y compromiso con Venezuela

La implementación de herramientas como Finity, la plataforma BNPL de Avanti, permite a los clientes pagar en cuotas flexibles sin intereses, ampliando el acceso a productos premium y democratizando la tecnología. Para Dagga, la innovación no es un fin, sino un medio para mejorar la vida de las personas y generar impacto social a través de soluciones prácticas y accesibles.

“Nuestro objetivo no es solo traer tecnología de vanguardia, sino que cada inversión transforme la experiencia de compra, facilite la vida de nuestros clientes y genere oportunidades reales para la comunidad”, afirma Yaser Dagga.

Cada acción de Dagga, desde la planificación estratégica hasta la implementación de nuevas tecnologías, refleja un compromiso tangible con Venezuela: fortalecer el ecosistema empresarial, ofrecer soluciones útiles y contribuir al desarrollo del talento local. La visión de Yaser Dagga combina crecimiento corporativo, innovación tecnológica y responsabilidad social, mostrando que es posible innovar y generar valor sostenido en el país.

Con el equipo nacional de colaboradores de Frigilux y el e-commerce de Galería Avanti, ambas marcas consolidan su papel como líderes del retail tecnológico en Venezuela. Cada inversión realizada y cada proyecto implementado representan un paso firme hacia un país más conectado, eficiente y moderno, reafirmando que la innovación, cuando se hace con visión y propósito, tiene un impacto real en la vida de los venezolanos.

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