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El cubano Yasiel Puig debuta hoy con Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez a las 7:00 de la noche. El destacado bateador y exgrandeliga ya entrenó con el equipo y está listo para integrar la alineación turca.

Puig se mide esta noche ante el equipo que lo trajo a Venezuela la primera vez como lo son los Tiburones de La Guaira. Magallanes viene de conquistar un triunfo tras una seguidilla adversa que lo mantiene en el último lugar.

Los turcos están urgidos de meterse en una buena racha y tener un respiro y acercarse a los puestos de clasificación. Puig agradeció al gerente deportivo, Federico Rojas por la oportunidad de jugar con Magallanes.

Por su parte se espera que en los próximos días arribe también el nuevo mánager Yadier Molina para la “Nave Turca”. Molina dijo que tenía un compromiso importante mañana miércoles y luego vendrá a Venezuela.

Yasiel Puig debuta esta noche con Magallanes y los juegos para hoy

7:00 pm Tiburones visita a Magallanes en Valencia

7:00 p.m. Tigres va contra Águilas en Maracaibo

7:00 p.m Caribes contra Bravos en el estadio Guatamare de Porlamar.

Pizarra de la LVBP

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