Yeferson Soteldo se queda en el Santos FC hasta el 30 de junio de 2027. El club brasileño donde estuvo Pelé, anunció este viernes que ejerció el derecho de compra que tenía sobre el delantero.

La información la dio a conocer el propio club a través de sus redes sociales, con esta acción, Tigres de México dejó de tener vínculo con el jugador venezolano.

Recordemos que hace un año, Soteldo fue cedido por los felinos al conjunto de la liga brasileña.

En su perfil en la red social Twitter, Santos FC publicó el siguiente mensaje:

«Santos FC ejerció el derecho de compra del 50% del traspaso del delantero Soteldo, con Tigres, de México, el día 15. Cuando regresa de la selección de Venezuela, el jugador firma un nuevo contrato definitivo, por cuatro años, hasta el 30 de junio de 2027″.

ELE FICA! 🔟☑

O Santos FC exerceu o direito de compra de 50% do passe do atacante Soteldo, junto ao Tigres, do México, no dia 15. Quando retornar da seleção venezuelana, o jogador assina novo contrato definitivo, por quatro anos, até 30 de junho de 2027. pic.twitter.com/7SuXAaHAtt

— Santos FC (@SantosFC) June 16, 2023