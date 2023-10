Compartir

A pocas horas para el inicio de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Navegantes del Magallanes siguen reforzando su cuerpo de lanzadores tras recibir la incorporación del zurdo Yohander Méndez y Pablo Guillén, brazos que sumarán tanto a la rotación como al bullpen filibustero.

Ambos lanzadores se unieron a las filas eléctricas en lo que fue el último día de pretemporada y trabajaron bajo planes distintos, pues Méndez sólo hizo ejercicios de calentamiento, mientras que Guillén realizó una sesión de bullpen bajo las órdenes del Coach de Pitcheo Gerardo Casadiego.

El zurdo Yohander Méndez viene de tener una excelente temporada en el béisbol japonés con los Yomiuri Giants, donde dejó efectividad de 2.07 y obtuvo récord de cinco ganados y cinco perdidos en 16 presentaciones y 87 entradas lanzadas, además permitió 20 carreras limpias, otorgó 33 boletos y pasó por la guillotina a los bateadores 72 veces.

“Gracias a Dios estoy de nuevo con el equipo, veo un gran grupo y un gran cuerpo técnico, siento que todos tenemos el mismo objetivo y yo estoy aquí por una sola razón que es el campeonato”, expresó el siniestro.

“Estoy poniéndome a tono poco a poco, pienso lanzar el mes que viene aunque aún no he definido un plan con el cuerpo técnico ya que estamos esperando a que mi equipo de Japón nos dé un plan para estar cien por ciento seguros, lo único que sé es que voy a lanzar en noviembre, probablemente el 10 o el 15”.

No obstante, Méndez comentó que la organización de Yomiuri Giants le aconsejó que realizara de cuatro a seis aperturas, pero que él mismo hará todo lo posible para obtener un permiso completo por parte del equipo nipón.

“No es fácil tener el permiso de un equipo japonés, pero yo les dije que mi sueño es siempre estar con los Navegantes del Magallanes y que quiero pelear por otro título”.

Por otro lado, el cubano Pablo Guillén ya conoce la pelota invernal venezolana, pues estuvo con los Tigres de Aragua en la temporada 2020-2021 y vio acción este 2023 en la Serie A de Italia con el Parmaclima, donde dejó 48.1 entradas lanzadas de 46 hits y 19 rayitas limpias para mostrar 3.54 de efectividad, luego de 12 juegos lanzados de los cuales 10 fueron como iniciador.

“Es una gran oportunidad estar con el mejor equipo del béisbol venezolano y voy a dar lo mejor de mí para que este año logremos el título, el gerente me llamó y al Magallanes no se le puede decir que no. Conversé con el cuerpo técnico y el lunes haré una sesión de práctica de bateo en vivo y si no hay ningún cambio estaré abriendo el fin de semana que viene”.

En cuanto a la sesión de hoy, los jugadores de posición practicaron fundamentos defensivos y realizaron su práctica de bateo de manera normal, mientras que los lanzadores solo calentaron brazos tomando en cuenta que mañana es el día inaugural y deben estar físicamente al cien por ciento.

De esta manera, los filibusteros concluyeron una pretemporada bastante productiva, de mucho trabajo arduo y con muchas piezas importantes que estuvieron con el equipo desde los primeros días de prácticas.

La Nave Turca iniciará su travesía rumbo al título número 14 este sábado 21 de octubre cuando enfrenten a las Águilas del Zulia en el estadio José Bernardo Pérez con el diestro Erick Leal en la lomita por los turcos.

