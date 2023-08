La atleta venezolana Yulimar Rojas avanzó a la final en Budapest y este viernes buscará consagrarse en el salto triple. Con un salto de 14.59 metros, la criolla, clasificó a la final de salto triple del Mundial de Atletismo.

Rojas no tuvo rival y está lista desde ya para el próximo viernes buscar el primer lugar en la competición. Resaltó en una entrevista que se encuentra en su mejor momento y lista para darle otro triunfo a Venezuela.

🗣️ “Yo soy especial y intento hacer especial a los demas. Intento hacer especial el momento. Y creo que esto es el momento.” – @TeamRojas45 🇻🇪

Translation: “I’m special and I try to make everyone else around me special. I intend to make this moment special. I believe this is… pic.twitter.com/RHhM68wut0

