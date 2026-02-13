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Yulimar Rojas, quien defenderá los colores del FC Barcelona, compite en una jornada que reúne a la élite del atletismo en Valencia, España. Entre sus principales rivales destaca la cubana Liadagmis Povea, actual subcampeona del mundo en pista cubierta y ficha del Valencia CA, club anfitrión y máximo ganador de la competición con 28 títulos.

La competencia contempla un total de 13 pruebas que se desarrollarán entre las 5:30 p.m. y las 7:55 p.m. (hora local), cerrando la jornada con el emocionante relevo 4×400 metros.

Yulimar Rojas compite en Valencia

Además del salto triple, el evento contará con figuras destacadas como:

Paula Blanquer: Líder nacional de España en los 60 metros vallas.

Eliana Bandeira: Lanzadora de peso portuguesa y medallista europea.

Para la campeona olímpica y mundial, esta cita representa una oportunidad clave para seguir afinando su ritmo competitivo en la temporada bajo techo, representando una vez más el orgullo de Venezuela en tierras europeas.

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