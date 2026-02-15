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Yulimar Rojas de nuevo en la cima del mundo, la campeona venezolana registró una marca de 14.95 metros en la Copa Iberdrola (España), logrando posicionarse en el 1er lugar del Ranking Mundial 2026 y asegura su clasificación directa al Campeonato Mundial Bajo Techo en Polonia.

Yulimar Rojas de nuevo en la cima del mundo

Rojas ha estado entrenando fuertemente y se encuentra ya en el nivel esperado, lista para conquistar los primeros lugares. La atleta venezolana sigue siendo ejemplo de inspiración como de orgullo venezolano.

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