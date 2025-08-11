Compartir

Yulimar Rojas en agosto 2025 informó que el próximo jueves 14 del presente mes estará compitiendo de nuevo. La atleta venezolana saldrá con todo en el III Mitín Internacional de Atletismo a realizarse en la pista en Guadalajara, España.

Rojas quien conserva el récord mundial y campeona del mundo, estuvo en el Consulado de Venezuela en Madrid. Estuvo compartiendo junto a Gladys Gutiérrez, embajadora de Venezuela en España y la cónsul general Nancy Lira Ochoa.

Yulimar Rojas en agosto 2025 se alista para competir en esta fecha

La atleta venezolana ha estado enfocada nuevamente luego de la dura lesión que la mantuvo alejada de las pistas. Pero está ahora de nuevo en lo que le gusta e inspirada en llegar lejos nuevamente.

Antes de finalizar la visita al consulado, la estelar deportista compartió unas emotivas palabras con el personal diplomático y local sobre la importancia de luchar cada día para alcanzar los sueños y nunca renunciar a ellos, a pesar de los obstáculos que puedan presentarse.

