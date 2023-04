Compartir

Yulimar Rojas en España nuevamente recibió el Premio Nacional del Deporte de ese país e hizo historia al ganarlo por segunda vez. La atleta venezolana y medallista de oro de Tokio en triple salto fue noticia hoy en el viejo continente.

“No contaba con ganar este premio. No me habían dicho nada. Fue una sorpresa. Soy la primera mujer en conquistar el premio dos veces. Me hace sentir orgullosa del trabajo que estamos haciendo desde hace años y sobre todo de estar aquí con tantas personalidades del deporte”, dijo la atleta criolla.

Con la sonrisa y la simpatía que la caracteriza recibió este nuevo premio que la mantiene en la cúspide del deporte. La espigada atleta sigue en su preparación para el año que viene para los Juegos Olímpico de París 2024.

La venezolana en Tokio estableció una nueva marca y rompió la que estaba desde 1995. Sigue su alistamiento y espera seguir triunfando. “Es un premio que me motiva a seguir trabajando porque tengo retos por delante muy bonitos”, confesó.

Ahora viene el reto de Budapest en Hungría, ya que es una de las citas más difíciles de este año. Pero espera lograr la marca y poder salir con el primer lugar, el trabajo para ella es diario y del más alto nivel.

“Es lo que me quita el sueño. Budapest es la cita más importante del año que me va a seguir manteniendo enfocada en lo que van a ser los Juegos. Todo lo que haga este año va a influir en el próximo y creo que es lo que tenemos presente”, señaló.

La venezolana es la primera atleta de Latinoamérica en ser reconocida como la mejor del año 2020 por la AIFA, (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo).

