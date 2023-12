La reina venezolana del salto triple, Yulimar Rojas, se coronó una vez más como la Mejor Atleta del Año 2023 en pruebas de campo, en los prestigiosos premios que otorga World Athletics.

Con cuatro títulos mundiales al aire libre, tres en pista cubierta y la gloriosa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Yulimar ha elevado su propio estándar y continúa dejando una marca imborrable en la historia del atletismo.

Superó en la votación a destacadas rivales, incluyendo a la neerlandesa Femke Bol y la jamaicana Shericka Jackson.

Por otra parte, la sitúa en la élite al igualar condos galardones a leyendas estadounidenses como Marion Jones y Sanya Richards-Ross.

Sin embargo, la máxima galardonada en la historia de estos premios sigue siendo la pertiguista rusa Yelena Isinbáyeva, quien ostenta tres distinciones (2004, 2005 y 2008).

World Athlete of the Year – Women’s Field 👑

Yulimar Rojas 🇻🇪 is your World Athlete of the Year for field events 👏 #AthleticsAwards pic.twitter.com/UwtPZ47p2G

— World Athletics (@WorldAthletics) December 11, 2023