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Yulimar Rojas logró medalla de bronce en el Mundial de Atletismo

By Danny Valdiviezo
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Yulimar Rojas logró medalla de bronce en el Mundial de Atletismo
Foto: Meridiano.

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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La atleta venezolana Yulimar Rojas logró estar en el podio del Mundial de Atletismo hoy 18 de septiembre de 2025. La espigada deportista criolla, sigue destacando en el salto triple luego de la lesión que la mantuvo alejada de la pista.

Yulimar Rojas logró medalla de bronce en el Mundial de Atletismo

Con mucho garbo, Rojas logró dos buenos saltos hoy en la final en Tokio, en el tercer salto tuvo un fallo pero le permitió estar en el podio. La venezolana logró bronce en su vuelta a las contiendas internacionales.

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Sourcediario Meridiano/Caracas
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