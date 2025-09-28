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La campeona mundial de salto triple, Yulimar Rojas, volvió a competir en suelo venezolano este sábado tras una década de ausencia, y lo hizo con una destacada actuación en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas, donde fue recibida con una ovación por parte del público.

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