La campeona mundial de salto triple, Yulimar Rojas, volvió a competir en suelo venezolano este sábado tras una década de ausencia, y lo hizo con una destacada actuación en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas, donde fue recibida con una ovación por parte del público.
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En su primera presentación, Yulimar Rojas registró un salto de 13.85 metros, mientras que su segundo intento fue invalidado por los jueces. Posteriormente, logró marcas de 14.38 y 14.24 metros en sus dos últimos intentos válidos, resultados que le permitieron adjudicarse el primer lugar de la competencia, superando a Orneliz Ortiz y Oriana Carpio.
“Desde hace mucho tiempo he querido volver a mi país. Son 10 años de mucho éxito y experiencia”, expresó Yulimar Rojas al recibir el reconocimiento en el podio. También destacó el valor emocional de su regreso tras superar una lesión: “Estar aquí después de dos años complicados no tiene precio”.
La última vez que Yulimar Rojas compitió en Venezuela fue en el Memorial Máximo Viloria, realizado en mayo de 2025. Su retorno marca un momento significativo para el atletismo nacional, al reunir nuevamente a una de sus máximas exponentes con el público local.
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