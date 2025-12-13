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El lanzador Zac Grotz y La Guaira maniataron al Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia con pizarra de 3×1. La ofensiva bucanera no vio luz ante los envíos del serpentinero litoralense el cual estuvo a la altura.

Los Tiburones fabricaron las carreras en el segundo tramo ante los lanzamientos de José Suárez. La Guaira abrió el segundo con sencillo de Daniel Montaño, Pedro Castellanos queda en primera por jugada de selección.

Siguió Yangervis Solarte con sencillo y el jardinero Carlos Tocci con hit empujó las dos carreras de los salados. Magallanes rompió el cero y fabricaron una carrera luego de hits de Rougned Odor y Tucupita Marcano.

En un doble robo perfecto llegaron a tercera y segunda, Odor anotó la primera de Magallanes por elevado de sacrificio de Yasiel Puig. Pero Tucupita Marcano fue puesto out en el plato al tratar de anotar por un wild pitch.

El receptor Tomás Telis en la parte alta del noveno agregó la tercera a La Guaira con un jonrón para colocar el juego 3×1. Grotz se llevó el triunfo al lanzar seis entradas permitiendo dos hits, sin carreras dio dos boletos y ponchó a ocho.

Zac Grotz y La Guaira maniataron al Magallanes y otros resultados

Bravos 8, Tigres 0

Leones 6, Águilas 1

Juegos para este sábado

5:00 p.m. Leones-Cardenales en Barquisimeto

7:00 p.m. Tigres-Caribes en Puerto La Cruz.

5:00 p.m. Bravos-Tiburones en Caracas

7:00 p.m. Navegantes-Águilas, en Maracaibo

Pizarra de la LVBP de hoy 12 de diciembre de 2025

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