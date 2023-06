El delantero sueco de 41 años, anunció este domingo 4 de junio que colgará los botines tras una carrera impecable. Se dio a conocer que, Zlatan Ibrahimovic se retira del fútbol durante el último partido del AC Milán en esta temporada de la Serie A.

El club había preparado una pequeña ceremonia tras vencer su contrato, sin embargo, el delantero hizo el anuncio de su retiro y rompió en lágrimas en medio de una ovación por los hinchas y compañeros. “Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol, no solo a ustedes” dijo el sueco.

Así mismo, agradeció a sus compañeros, entrenadores y cuerpo técnico. “Gracias por hacerme sentir siempre en casa. Soy milanista para toda la vida. Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol” agregó.

❤️🖤 Emotional moment as Zlatan Ibrahimović says goodbye to AC Milan… @MatteMoretto reports right now that he’s retired from football. pic.twitter.com/TaP6Bt77BZ

— EuroFoot (@eurofootcom) June 4, 2023