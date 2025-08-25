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Con 15 mil hombres fue activada la zona de seguridad número 1, dijo el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. En una rueda de prensa hecha con militares y cuerpos de seguridad hoy en horas de la mañana.

Dicha zona específicamente estará activa en la frontera de Venezuela con Colombia. Sobre todo en los estados Táchira como Zulia. Destacó que el gobierno venezolano espera que del lado del “vecino país” se active la lucha contra el narcotráfico.

Dijo Cabello que la misma se hace para reforzar la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Indicó que desde Estados Unidos y otros sectores insisten en informar que Venezuela es un país por donde salen estupefacientes.

Resaltó que Colombia es el máximo productor de drogas en el mundo y más del 80% sale por el Océano Pacífico. Y no por el Mar Caribe como insisten, destacó que la lucha contra las “narcobandas” es diaria.

“Es vital recordar las operaciones que hemos desarrollado a lo largo y ancho de las fronteras y del territorio. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resguarda y garantiza la seguridad en el país, con la Unidad de Respuesta Rápida (URRA), dotada de personal y equipo necesario”, dijo.

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Habló de las incautaciones de armas, algunas de ellas con silenciadores. “Hemos presentado incautaciones de armas de alto calibre. En su mayoría, lotes para francotiradores y para la construcción de otro tipo de armamento”, dijo.

Zona de seguridad activada en su primera etapa

“Hemos decomisado una sorprendente cantidad de droga. Saben quiénes la producen y quiénes la consumen, y eso les ha incomodado. Venezuela no será territorio para el paso de droga”, dijo Cabello.

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