La Zona Industrial de Los Guayos está en calma luego del incendio en Paraparal. La entrada que da a la zona como al urbanismo desde la carretera nacional permanece cerrada por seguridad desde el 19 de agosto en horas de la tarde.

La empresa Provequim ubicada en la zona industrial de Los Guayos fue la que se incendió. La misma era una procesadora de químicos, y está ubicada en el galpón 9321 de esa zona industrial del municipio guayense.

Dijo Protección Civil Carabobo que se cumplieron con los protocolos debidos para sofocar las llamas que estaban en el lugar. Las mismas se propagaron rápidamente debido al material inflamable que había en la empresa.

“Se activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia por parte de los organismos de seguridad y prevención del Estado”, dijo Protección Civil Carabobo a través de sus redes sociales.

“Gracias a la articulación interinstitucional, se logró controlar el evento y mitigar su impacto en las comunidades cercanas. Las autoridades continúan trabajando en la evaluación técnica y en el fortalecimiento de las medidas preventivas para este tipo de instalaciones”, dijo el organismo.

Incendio en Paraparal

Comentó Protección Civil que en el lugar se hicieron presentes el Jefe de la Región Estratégica de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (REDAN Central) de los Bomberos; Gral. (B) Pedro Olivo.

Junto a la Jefe de la REDAN Central PCAD, Lcda. CGPC Ninfa Bolívar, quienes supervisaron las labores de contención y evaluación de riesgos del área. Asimismo, se contó con la participación del Jefe de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (ZOEDAN Carabobo), Lcdo. CGPC Yoel Bracho.

