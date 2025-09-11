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La Alcaldía de Valencia, a través del ZooAquarium de Valencia invita a participar en la Segunda Edición del taller exclusivo sobre Serpientes Venezolanas; Conservación y Conocimiento de su Diversidad, una oportunidad de ampliar conocimientos y contribuir al bienestar de la fauna venezolana.

Este taller se llevará a cabo el próximo viernes 19 de septiembre, a partir de las 9:30 de la mañana y será impartido por el especialista en fauna silvestre, Juan Carlos Acosta, quien cuenta con más de 25 años de experiencia y quien ocupa el cargo de jefe de Bienestar Animal del ZooAquarium.

Taller sobre Serpientes Venezolanas

El mismo tendrá una duración de dos horas y se desarrollará en la Sala Interactiva del ZooAquarium de Valencia. Estará dirigido a personal de empresas, rescatistas veterinarios, estudiantes universitarios en el área, biólogos, bomberos, guardaparques y público en general.

Con esta actividad formativa se ofrece una oportunidad única para aprender de un experto en el campo, abordando toda la información de interés sobre estas fascinantes criaturas. Los participantes obtendrán conocimientos valiosos que podrán aplicar en su trabajo diario y en la protección de la fauna silvestre.

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