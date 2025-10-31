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En el marco de la celebración del Día Mundial de la Ecología, a celebrarse este sábado 1 de noviembre, el ZooAquarium de Valencia llevó a cabo una jornada de formación ambiental, destinada a jóvenes estudiantes, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de preservar y conservar nuestro entorno ecológico.

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La actividad se realizó gracias al apoyo de la Gobernación del Estado Carabobo, liderada por el Gobernador Rafael Lacava, la Alcaldía de Valencia con la alcaldesa Dina Castillo, así como la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales, SOTERN; Inparques Carabobo, Cuerpo de Bomberos Forestales y la representación de la Comisión de Ambiente, Ecosocialismo, Fauna Libre y en Cautiverio, Desarrollo Urbano y Rural del Concejo Municipal de Valencia.

Eric Núñez, Gerente General de la Misión Árbol y Director de Operaciones de la SOTERN, expresó que “hoy consolidamos la educación ecológica y seguimos avanzando en el refuerzo del futuro sustentable y sostenible con formaciones y acciones conjuntas, impulsando nuestro municipio y el estado como líderes en la movida ecológica, todo esto enmarcados en la sexta transformación de la Plan de las 7T y la Gran Misión Madre Tierra que impulsa nuestro Presidente Nicolás Maduro”.

Por su parte, el Concejal Gilberson Román, resaltó la importancia de estas actividades “que fomentan la preservación de la especie humana y del ambiente y además promueven la formación de nuestros jóvenes, como garantes del futuro de nuestro planeta”, detalló.

Durante esta jornada, los estudiantes participaron en diversas actividades, como un taller de formación, así como un paseo guiado por las instalaciones del ZooAquarium. Los jóvenes aprendieron sobre la biodiversidad de nuestra región, la importancia de la conservación de especies y los esfuerzos necesarios para proteger nuestro medio ambiente.

El ZooAquarium de Valencia se enorgullece de ser un espacio de educación y sensibilización ambiental, y esta actividad es parte de nuestro compromiso continuo con la comunidad y la conservación.

«Es fundamental involucrar a las nuevas generaciones en la protección de nuestro planeta. La educación es la clave para fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia la naturaleza», afirmó Jorge Álvarez, presidente del ZooAquarium de Valencia.

Todos los interesados, pueden unirse a esta importante celebración del Día Mundial de la Ecología y ser parte del movimiento por un futuro más sostenible y responsable con nuestro entorno en el ZooAquarium de Valencia.

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