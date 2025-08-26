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Durante la ceremonia inaugural del Campeonato Nacional de Boxeo Junior Copa Betulio González que se desarrolló en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo, Zulia, reunió a más de 390 jóvenes pugilistas representando a 22 estados del país, así lo informó el gobernador Luis Caldera.

“Que alegría ver a tantos jóvenes apostando por el deporte como camino de vida. Ellos no solo entrenan para competir, entrenan para construir país. Desde el corazón, los acompañamos con fe y admiración, porque para nosotros, todos son campeones”, expresó el mandatario regional.

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En el lugar, el gobernador del estado Zulia recibió con orgullo al campeón mundial de boxeo, el venezolano Carlos Cañizales, quien estuvo presente en el evento como ejemplo para promover al talento juvenil, así como la disciplina y la unión de Venezuela. “Felicito a cada joven atleta que participa con pasión y entrega. Ustedes son el presente que construye futuro”, manifestó el gobernador Caldera.

Este certamen de boxeo tiene como propósito impulsar el deporte regional y nacional. Esta competencia es categoría Junior (15-16 años) y se disputará hasta el 31 de agosto.

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