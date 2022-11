Compartir

Con el nombre #ReflexionandoAndo bautizamos mi primera obra literaria que consiste en recopilaciones de Reflexiones Diarias durante dos años y tres meses, tiempo en el que diariamente realice una Reflexión Diaria de manera constante.

La Constancia es la clave del éxito, es así, de eso se trata este Libro que hoy sábado 19 de noviembre fue presentado en la Feria Internacional del Libro 2022, en la Galería de arte Nacional, con el acompañamiento del Ministro del Poder Popular para la Comunicación y Vicepresidente Sectorial de Cultura y Comunicación del Gobierno Bolivariano, Freddy Ñañez, además de la Licenciada Josefina Aldana, editora del Libro, integrantes del equipo de trabajo que me acompaña y público lector que decidió acompañar nuestra presentación.

Mi primer hijo literario, Libro de Reflexiones es una obra Atemporal, que conlleva reflexiones escritas en un lugar y momento determinado, pero que están muy vigentes al momento de leerlas, yo digo de manera lúdica, que este Libro de Reflexiones es como la Biblia, salvando las distancias, porque al igual que este Libro Milenario, nuestra Obra sirve al lector, para sobrellevar alguna situación puntual, con sentimientos de Alegría, tristeza, rabia, amor, es decir, al abrir el libro, al leer cualquier reflexión, usted amiga y amigo lector, encontrará respuesta en ella, a esto me refiero con la Atemporalidad del Libro ReflexionandoAndo.

Este Libro es dedicado en primer lugar a mi Familia, que me ha acompañado en las buenas y en las malas, a personas importantes como José Luis Semkin, a mi hija Mariadny, a mis Padres, mis sobrinas, en especial a Marian Valeria, cuya inteligencia me motiva a seguir adelante, le dedico este libro a Rafael Lacava, mi jefe y amigo, a mi equipo de Trabajo que está conmigo hoy y a quienes han pasado por mi vida, aportando su talento en algún momento determinado, pero muy especialmente este Libro se lo dedico al Pueblo de Carabobo que es mi principal inspiración para seguir adelante, quien me motiva día a día a seguir escribiendo reflexiones.

El Prólogo del Libro ha sido escrito por el Dr. Hermann Escarra, cosa que me llena de mucho orgullo, saber lo especial que el Dr. Escarra ha sido para mí desarrollo Profesional estos últimos dos años de mi trayectoria Política, en las líneas escritas por el Dr. Escarra en el Prólogo de mi primer Libro, expone lo importante de mi Origen, de dónde vengo para inspirarme a escribir estas reflexiones, ciertamente cómo lo dice el Dr. Hermann Escarra en mi Prólogo, aunque haya nacido en Caracas, soy hijo principalmente de Puerto Cabello, criado y formado en esa costa maravillosa, que ha servido también de inspiración para escribir este #ReflexionandoAndo, mi primer Libro.

Gracias, mil gracias a ustedes mis lectores, tanto mi Libro como estas Columnas semanales las hago con mucho respeto y cariño para usted.

El Ministro Freddy Ñañez, entre las palabras que ha dedicado en la Presentación de mi Libro ReflexionandoAndo, puedo destacar que “Mientras haya Diputados Escribiendo y un Pueblo Leyendo, tendremos 200 años o más de Independencia” así ha de ser, y nosotros con la Feria Internacional del Libro seguimos venciendo.

@jesussantanderL

También puedes leer: Visión y Opinión: Lacava y su originalidad

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.