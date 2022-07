Compartir

Una mujer de 50 años fue víctima de una estafa y mala praxis médica tras realizarse una cirugía estética para el aumento de glúteos.

La paciente identificada como Paula Flores comentó había acordado con el supuesto grupo médico agregar 750 mililitros en cada glúteo.

«El doctor me dijo que me iban a poner un líquido y me pusieron 750 ml de cada lado y después se me inflamaron totalmente», narró la afectada.

Ante esa afección, la mujer comenzó a presentar dolores, fiebre y deformidad en la zona.

Paula tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital, donde le indicaron que para dicho aumento de glúteos le inyectaron “un coctel de sustancias apócrifas”, entre ellas aceita para carros.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Vecinos de La Guacamaya denuncian colapso de cloacas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»