Aaron Judge conectó este martes su cuadrangular 62 de la temporada, estableciendo un nuevo récord de jonrones en la Liga Americana.

El histórico batazo lo dio en el segundo juego de una doble cartelera, frente a los envíos del venezolano Jesús Tinoco. De esta forma, «El Juez» dejó atrás la marca de 61 vuelacercas establecida por Roger Maris en 1961.

SIXTY-TWO! BASEBALL HISTORY! @TheJudge44 is the American League home run King! pic.twitter.com/QKrcuOvZMU

El encuentro dejó otra marca histórica para los Yankees, cuando en el mismo partido, su as Gerrit Cole rompió la marca de más ponches en una temporada dentro de la franquicia.

2⃣4⃣9⃣ Strikeouts | @GerritCole45

The most by any pitcher in a single season in franchise history. pic.twitter.com/8K8ySQ4y8F

— New York Yankees (@Yankees) October 5, 2022