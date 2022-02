Compartir

El Juego de Estrellas de la NBA que se celebró la noche de este domingo en Cleveland tuvo su momento más emotivo cuando dos de sus más grandes íconos, LeBron James y Michael Jordan, se fundieron en un abrazo que enamoró a los fanáticos.

La actual figura de Los Ángeles Lakers expresó que no quería tener la oportunidad de » estrechar la mano del hombre que me inspiró durante toda mi infancia». Al respecto, indicó que no mantuvo mucho diálogo con «Su Majestad» en sus casi 20 años dentro del baloncesto estadounidense.

«Siempre quise jugar como él mientras crecía. Representa una locura que el tiro ganador de esta noche resultó un ‘fadeaway’ (en suspensión hacia atrás) y estuviera inspirado por MJ«, reconoció James, quien asistió al encuentro con Jordan al verlo en las tribunas del estadio.

LeBron James consiguió su quinta victoria como capitán de su equipo en el Juego de las Estrellas de la NBA; y además anotó el doble ganador en el 163-160 sobre el conjunto encabezado por Kevin Durant.

En tanto, el base de los Golden State Warriors, Stephen Curry se llevó el MVP (Jugador más valioso) de la noche gracias a sus 50 puntos. Además, la estrella de 33 años convirtió 16 triples, una marca histórica.

Éste se convirtió en el 18° All Star Game de la carrera del alero de Los Ángeles Lakers, pero el primero en Cleveland; a solo 60 kilómetros de su ciudad natal Akron.

«No podría haberlo soñado. No podría imaginarme lograr la canasta ganadora del Juego de las Estrellas cerca de donde crecí y donde lo veía con mis amigos», expresó.

Como parte de los festejos de su 75 aniversario, la NBA homenajeó en el entretiempo del partido a los mejores jugadores de todos los tiempos.

El público celebró la entrada en la cancha de los Cavaliers de las leyendas, desde Kareem-Abdul Jabbar a Jerry West, pasando por Magic Johnson o Hakeem Olajuwon, y ovacionó las imágenes en las pantallas de los ausentes, especialmente del fallecido Kobe Bryant.

