Compartir

Un accidente en Portuguesa dejó tres mujeres fallecidas además de cinco lesionados. El hecho ocurrió ayer domingo 19 de octubre de 2025 en Ospino, en la entidad llanera. Una camioneta Toyota Hilux volcó en el sector San José.

Indican que una probable falla mecánica pudo ocasionar el hecho vial. Las fallecidas fueron tres ciudadanas, identificadas como Dulce Marta Cedeño Urquiola (30), residenciada en la urbanización Roca del Llano, en Araure; Sarat Lisbeth Lugo Escalona (24), habitante de Baraure Centro, y Nancy Carolina Jiménez Yepez (31), quien vivía en la urbanización San José 2 de esta misma ciudad.

Las personas se desplazaban en la camioneta procedente de El Chorro de San Miguel rumbo a Ospino cuando ocurrió el accidente. Al sitio llegaron autoridades viales como paramédicos para atender la situación presentada.

Accidente en Portuguesa dejó tres mujeres fallecidas

Los lesionados quedaron identificados como Daniel Alejandro Ortiz de 29 años de edad y conductor de la camioneta. Kelvis Jesús Flores Alejos (31 años), Jesús Alejandro López Parra (29 años), Gijaly Fabiana Escalona Grisman (26 años) y K.P.C.V. (16 años).

Testigos del hecho comentaron que el conductor probablemente perdió el control de la camioneta. Esta primero se estrelló contra un cerro para luego volcarse. Los lesionados fueron llevados a la emergencia del Hospital Central Dr. Jesús María Casal Ramos de Acarigua-Araure.

NO DEJES DE LEER AHORA: Hombre perdió la vida en incendio de una vivienda en Baruta

Funcionarios de la PNB Tránsito estuvieron en el lugar de los hechos para hacer el levantamiento del accidente. Como para hacer las respectivas investigaciones correspondientes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas