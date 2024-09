Compartir

Las tarifas de Movistar en septiembre 2024 fueron actualizadas, la información la suministró la empresa. Destacó que fueron ajustados los precios correspondientes a este mes en llamadas como a planes de navegación.

El plan Full Plus tiene un precio de Bs. 23,27 o US$ 0,63 al mes al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Informó la aplicación de Movistar

Mientras que el plan Movistar Plus de 4 GB tiene un costo de Bs. 131,41 o US$ 3,58 mensuales, mientras que el plan Movistar Plus de 6 GB tiene un valor de Bs. 197,13 o US$ 5,38.

De igual modo, fue ajustado el plan Movistar Plus de 10 GB se ubicó en Bs. 328,54 o US$ 8,96 y el plan Movistar Plus de 25 GB tiene un valor de Bs. 492,82 o US$ 13,45.

Tarifas de Movistar en septiembre 2024

Es importante puntualizar que estos precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los precios de los extradatos también fueron ajustados informó la empresa.

En cuanto a los planes extradatos que ofrece la compañía, los costos son los siguientes: el plan de 1 GB vale en Bs. 67,28 o US$ 1,83. El plan de 4 GB cuesta Bs. 269,75 o US$ 7,36 y el valor del plan de 2 GB es de Bs. 134,87 o US$ 3,68.

