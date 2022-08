Compartir

Tres adolescentes quedaron detenidos por infanticidio y abuso sexual en el estado Aragua, informó este viernes Douglas Rico, director del Cicpc.

Tras tenerse conocimiento del ingreso del niño Maikel Roniel Camargo Contreras de un año de edad, a la emergencia del Hospital Central de Maracay, donde falleció presentando signos de maltrato y abuso sexual; funcionarios la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Mariño, iniciaron el proceso de investigación y lograron la detención de la madre, padrastro y prima de la madre, por los hechos.

«Durante las pesquisas se conoció que la madre del niño, una joven de 17 años, junto a su prima de 16, permitían que el padrastro del infante, un joven de 15 años edad, abusara sexualmente de él desde hace 9 meses; por lo que el día 30 de julio, el mencionado volvió a cometer tal hecho que causó que el bebé perdiera el conocimiento debido al abuso que recibió y, al notar que no reaccionaba, lo golpean y le causan varias quemaduras, para intentar reanimarlo, al ver que no lo lograban, lo trasladaron al referido centro de salud, donde al ser notificados las condiciones de salud del niño y su fallecimiento posterior, emprenden huida con la finalidad de no afrontar las consecuencias penales», detalló Rico.

La detención se generó en las adyacencias al centro de salud y en los sectores Castillito y Guerrero de Chávez, en la entidad aragüeña.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 18º del Ministerio Público del estado Aragua.

