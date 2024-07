Compartir

Er Conde Benjamín Rausseo señaló que está recibiendo ataques de la Plataforma Unitaria. El abanderado del partido Confederación Nacional Democrática expreso su preocupación por la situación política actual entre los candidatos esto de cara a las elecciones.

Destacó el comediante, político y abogado que ha recibido mensajes de odio a través de las redes sociales. Rausseo se hizo viral el fin de semana luego de una pregunta que le hiciera la actriz Amanda Gutiérrez.

“La gente, cuando amenaza, es porque está perdida. Yo he recibido el golpe de la gente de la Plataforma Unitaria, no del candidato, pero he sido blanco de numerosos ataques”; dijo en una entrevista para un medio internacional.

Comentó Rausseo que no hay que cantar victoria antes de tiempo, esto por las elecciones del 28 de julio. “Lo importante es que la gente tenga claridad y tome su decisión. No cantemos victoria antes de tiempo”.

Er Conde Benjamín Rausseo y lo que dijo de González

Finalmente, aseveró que Edmundo González, como candidato, “carece de un proyecto político propio”.

