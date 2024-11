Compartir

Las diferencias de Pablo Sandoval con Magallanes salieron a la luz, específicamente contra uno de los directivos del equipo naval. Luego del triunfo del equipo en Miami, el “Panda” comentó que no lo quieren en el equipo.

El porteño estaba dispuesto a rebajar el salario y el sueldo a la mitad. Blasini no me quiere en el Magallanes». Desde el año pasado que hay unas diferencias marcadas entre la directiva y el jugador.

“Blasini no me quiere, pero yo salí de la Academia de Blasini, casualidades de la vida. El primer pelotero que firmó él fui yo. Y no me quiere. Qué irónica es la vida”, expresó Sandoval en entrevista con Archivo LVBP.

Las diferencias de Pablo Sandoval con Magallanes

“Es triste y doloroso, y ¿sabes por qué?. Puede ser gerente, puede ser lo que sea. Pero si tú tienes una persona que es insignia, que es baluarte de tu organización, hay que respetarlo”, añadió.

“Para que le duela más a la fanaticada del Magallanes: lo que iba yo a hacer, cuando te vas a recortar el 50 por ciento de tu salario, para jugar por la camisa que tú amas”. Recalcó.

Resaltó lo siguiente: “cuando quedamos campeones (hace 3 años) los muchachos te lo pueden decir: yo doné toda mi mensualidad, que era un (gran) cheque, para el pote de ellos”.

