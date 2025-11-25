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Al Puma lo bajaron del avión en Quito, el legendario cantante venezolano vivió momentos de tensión en su regreso de la capital de Ecuador a Miami. El capitán lo mandó a desalojar la aeronave.

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José Luis Rodríguez estaba colocando un equipaje de manos, y luego el capitán salió y lo mandó a desalojar el avión. El artista se paró frente a los pasajeros y explicó lo ocurrido mientras el capitán le seguía reclamando.

Al Puma lo bajaron del avión en Quito

El hecho ocurrió ayer, y se esperaba por otro vuelo que lo llevara a Estados Unidos de vuelta. Rodríguez estuvo en una presentación en ese país, pero hasta ahora se espera que hable de lo ocurrido.

Lo que dijo Liliana

Liliana, la hija mayor de José Luis y Lila, y quien siempre ha sido una de las no se guarda nada en su familia le dio su mensaje al cantante. Liliana le preguntó por qué estaba viajando solo.

“Puma… ¿Qué haces viajando solo? ¿Y de esa forma? ¿Dónde está tu familia?, dijo Liliana en una de sus publicaciones. Muchas personas también se hicieron la misma pregunta acerca del artista.

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