El cantante español Alejandro Sanz agradeció, este martes 30 de mayo, las muestras de cariño recibidas por sus fanáticos; tras demostrar que tenía un cuadro depresivo.

A través de su cuenta en Twitter, el español anunció que “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira”.

Tras lo cual, muchas personas se preocuparon por las palabras del intérprete de “Amiga mía” al confesar que no se encontraba bien anímicamente.

A pesar de su cuadro y el desgano que presenta en estos momentos, Alejandro Sanz no tiene intención de suspender la gira “Sanz en vivo”, la cual tendrá en 60 fechas programadas para el 2023.

La gira incluye países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, para luego regresar a España en verano, reseñó Globovisión.

A través de un escrito, dijo que “No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, pienso que encerrarme no es buena idea”.

“Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, concluyó en el mensaje.

Noticias 24 Carabobo

