Alejar al gato del árbol de Navidad parece una tarea difícil, pero no imposible si tomamos en cuenta que hay cosas que puedes hacer. Si tu gato es educado y no es tan tremendo no tendrás muchos problemas.

De lo contrario tendrás algunos inconvenientes, los felinos son muy curiosos y estos les llama la atención las luces, los adornos y el árbol en general. Pero puedes probar con aceites esenciales los cuales puedes colocarlos al pie del árbol. Entre ellos la citronela, limoncillo, como aceites de naranja.

Papel de aluminio al pie del árbol, precisamente al pie del árbol puedes colocar papel de aluminio, esto lo puede mantener alejado del árbol. Como puedes colocar lazos de papel brillante, esto lo podría alejar.

Colocar distracciones cerca del árbol: Puedes colocar una caja de cartón o un rascador para que tu gato se distraiga. Elegir un árbol de tamaño medio: Los gatos no se resisten a los árboles grandes, por lo que es mejor elegir uno de tamaño medio.

Colocar el árbol en un espacio abierto: Evita colocar el árbol cerca de superficies altas o muebles de los que el gato pueda caerse. Atar bien los adornos: Asegúrate de que los adornos no cuelguen demasiado y que están bien atados para que tu gato no los arranque.

Educar a tu gato: Puedes premiar al gato cuando no ataque el árbol de Navidad. Proporcionar un árbol rascador: Dale a tu gato un árbol rascador al que pueda trepar sin peligro.

