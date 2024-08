Compartir

El phishing en Venezuela no es de ahora, ya varios bancos han hecho el alerta a sus clientes. Esta técnica consiste en enviar correos con el logo de tu banco, o de otro banco con el fin de captar datos.

Estos buscan que contestes el correo electrónico con tus datos, entre ellos tarjeta de crédito, débito, número de cédula o cuenta bancaria. Los ciberdelincuentes buscan cualquier información relacionada a tu cuenta.

Desde hace más de diez años esto lo han acompañado de otros métodos para cometer estafas. Buscan la identidad de los clientes de los bancos pero sobre todo sus datos principales. Todo esto mediante un correo electrónico.

De igual manera, se hacen eco de informaciones falsas de créditos bancarios de los bancos. Esto lo utilizan como un anzuelo para captar personas, es por ello que siempre debes estar atento a las informaciones de tu banco.

La mayoría de los bancos han alertado a los clientes de esta técnica, la cual parece estar en una nueva temporada en el país.

El phishing en Venezuela, así debes protegerte

Revisa detenidamente el remitente del correo para comprobar si es el oficial o si, por el contrario, contiene palabras o caracteres extraños. Que no se corresponden con la compañía que dice ser.

No pulses en ningún enlace ni descargues archivos adjuntos si el correo te resulta sospechoso o alarmante. Por regla general, ninguna compañía u organismo público te va a solicitar información personal o sensible a través de un enlace incluido en un email. Mantente alerta ante peticiones de este tipo y no la proporciones.

Recuerda que los bancos nunca te van a solicitar información bancaria confidencial, como claves de acceso a la banca online o códigos de un solo uso (OTP). Menos a través de un enlace incluido en un correo.

Mantén actualizados el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones de tus dispositivos. Descarga las aplicaciones desde mercados y repositorios oficiales, no lo hagas desde enlaces incluidos en este tipo de comunicaciones.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios