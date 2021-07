La reina de belleza y Miss Universo 1996 Alicia Machado se defendió de las críticas; en su cuenta de Instagram la maracayera salió abrazada de una bandera estadounidense. Pero muchas personas cargaron contra ella por la fotografía.

nos le dijeron que se había olvidado de sus raíces pero la respuesta de la actriz fue contundente. Dijo que ella volverá a celebrar la Independencia de Venezuela en otro momento; pero que por ahora no lo hará.

Tanto la actriz como otros artistas radicados en Estados Unidos se tomaron fotos con la bandera norteamericana; y los colocaron en sus redes sociales pero por eso los criticaron. Machado tiene años radicada fuera del país.

Alicia Machado se defendió una vez más de los que la critican

Entre los comentarios contra la actriz y empresaria se leyó lo siguiente; “Que triste, te olvidaste de tus raíces, de tu país Venezuela”. Pero la respuesta de la Miss Universo 96 estuvo cargada contra el internauta.

“Triste es ver lo que se convirtió la tierra que me vio nacer, y aún más triste ver la hipocresía; con la que muchos siguen soñando con un país que ya no existe. Aprovecho para aclarar a los patriotas ortodoxos; nunca volveré a festejar la independencia que ya no existe. Esperaré un día volvamos a ser libres y allí me sentiré orgullosa de celebrar la independencia”; dijo la actriz.

Machado que ha sido actriz en México y Miami es reconocida internacionalmente; siempre ha sido criticada por su posición. Pero ha sabido defenderse de muchas críticas la cual siempre es objeto.

Esta vez estuvo más contundente y contra las críticas, la tarde de este miércoles; unos aplaudieron su respuesta y otros cargaron con más palabras contra la actriz y protagonista de novelas.

