El diputado de la Asamblea Nacional, Francisco Ameliach, señaló que el comunicado emitido por el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE, Juan Carlos Delpino, cuenta con “dos claves textuales” y que “la carga de la prueba recae sobre quien anuncia fraude”.

Ameliach señaló que, en el comunicado, Delpino aseguró que no estuvo en la sala de totalización por decisión propia y que carece de evidencias que avalen el presunto fraude que cantó la oposición tras los resultados electorales del 28 de julio que dieron como ganador al presidente, Nicolás Maduro.

“Ante la falta de una solución efectiva por el presunto hackeo, tomé la decisión de no subir a la sala de totalización y no asistir al anuncio del primer boletín. Como rector, al no subir a la sala de totalización carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados”, dijo el rector en el comunicado.

Ante esto, el diputado desde sus redes sociales expresó que su gran duda era: “¿Por qué Juan Carlos Delpino tomó la decisión de no tener evidencia alguna?”.

Ameliach explicó que la teoría de esto es que “la carga de la prueba recae sobre quien anuncia fraude”, que en este caso sería la oposición extremista.

