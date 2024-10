Ana González: Mejoras en C.E.I. Teotiste Arocha de Gallegos ratifica prioridad de la educación en Naguanagua

Compartir

La alcaldesa bolivariana Ana González, participó en una gran asamblea con los padres y representantes de los niños y niñas inscritos en el C.E.I. Teotiste Arocha de Gallegos, plantel adscrito a la Alcaldía de Naguanagua, para ofrecerles detalles sobre las mejoras que se llevan a cabo en esta institución.

“Es un espacio insigne para la educación de nuestros pequeños, algo que es para nosotros una prioridad. Hemos estado trabajando muy duro en su rehabilitación. Ya sumamos la primera fase que incluye las aulas de clases, la cocina, los baños y seguimos adelante para ofrecerle a ellos un ambiente más acogedor”, dijo la primera autoridad municipal en compañía de Francis Urquía, directora de Educación del ayuntamiento y directora del plantel.

También, detalló que van a incorporar tres nuevas aulas, remodelar la cancha, el parque infantil, una mini concha acústica, entre otras mejoras. “Es un gran trabajo que se está haciendo para recibir a más estudiantes y para que tengan un espacio de calidad”, acotó.

Al culminar la asamblea, los padres y representantes hicieron un recorrido por la institución y pudieron constatar el buen estado de las instalaciones que recibe a más de 150 niños y niñas.

Mejor ambiente y educación

Glorelyz Barrios reconoció haber asistido al encuentro con la alcaldesa con algo de inquietud, ya que desconocía el tema que abordarían. “Esta escuela siempre me ha parecido espectacular y ahora después de lo que nos mostró la alcaldesa Ana González, considero que seguirán mejorando. Las instalaciones están renovadas, los niños cuentan con espacios agradables. La cocina funciona, la atención de todo el personal es excelente, por eso tengo a mi hija aquí”, comentó la representante.

Por su parte el señor César Felizola, fue enfático cuando habló de su experiencia y la de su representada en el Teotiste Arocha de Gallegos. “Quiero dar las gracias a la alcaldesa Ana González por esta labor. Ella en la asamblea nos explicó las tres etapas del proyecto para las mejoras de la escuela. Gracias a ella nuestros hijos cuentan con espacios acogedores, como todo padre quisiera. Si es por mi hija no sale nunca de aquí, ella es feliz en su escuela”, comentó entre sonrisas.

Entretanto, María Senseviero resaltó, sobre todas las cosas, el aspecto de la seguridad que brindan en el C.E.I. “A mí me parece este colegio excelente. Aquí no te entregan al niño sin saber quién es la persona que viene a buscarlos, si está autorizada o no. Incluso, le preguntan al niño si conoce a la persona que lo busca. Las instalaciones me parecen maravillosas, mi hijo se siente a gusto en su nuevo colegio”, manifestó.

