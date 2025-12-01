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El Instituto Nacional de Parques INPARQUES, a través del Cuerpo de Bomberos Forestales, informó a la colectividad que en horas de la tarde del día lunes 01/12/2025 fue localizado el ciudadano Andres Eloy Arteaga, de 59 años de edad, vecino del municipio Guacara del estado Carabobo, quien había sido reportado como extraviado el día domingo 30/11/2025.

El señor Arteaga fue encontrado en buen estado de salud y en estos momentos se encuentra en compañía de los Bomberos Forestales de INPARQUES y Guardaparques, quienes en articulación con voluntarios de las comunidades de Patanemo y Vigirima.

Andrés Eloy Arteaga, desaparecido en montaña de Vigirima

Lograron establecer contacto con el ciudadano en una zona boscosa del Parque Nacional San Esteban, específicamente en el trayecto de la ruta turística que conecta Vigirima con Patanemo.

Gracias al esfuerzo conjunto de las doce comisiones de búsqueda en montaña, conformadas por personal especializado de Bomberos Forestales y Guardaparques.

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