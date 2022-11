Compartir

El sueño de Ángela Álvarez se comenzó a escribir hace 80 años. De adolescente, cuando tenía entre 14 y 15 años, le dijo a su padre que quería ser cantante. Sin embargo, su sueño se vio frustrado por las costumbres o visiones de la época en su natal Cuba.

“A mi papá le gustaba que yo cantara pero cuando yo le dije que yo quería ser artista él me dijo ¡Ay, mi única hija! No, no, no. Pero ahí siempre mantuve la idea de que yo quería un disco”, cuenta la cantante cubanoestadounidense Ángela Álvarez a Zona Pop CNN.

Con 95 años, Álvarez fue nominada a la edición 2022 de los Latin Grammy. Y para sorpresa de muchos, ganó la categoría de mejor nuevo artista junto con la cantautora mexicana Silvana Estrada.

La cubana hizo su sueño de quinceañera realidad el año pasado al lanzar su primer disco homónimo, producido por su nieto, el compositor cinematográfico Carlos José Álvarez.

La historia Ángela Álvarez hecha música

Escuchar la música de Ángela Álvarez es como leer un libro autobiográfico. Cada canción relata momentos claves de su vida, cuando tuvo que sacar a sus cuatro hijos de Cuba, su propia salida de la isla, la temprana muerte de su esposo, la canción que escribió para la boda de su hija.

Esas vivencias Álvarez las comenzó a documentar en papel y en guitarra desde inicios de la década de los 1960. Estos cuadernos no solo cuentan una historia familiar, sino también la del exilio cubano tras la llegada de Fidel Castro.

“Cuando a mí me dieron el vuelo de salida de La Habana a Miami, cuando el avión levantó el vuelo, yo estaba sentada en la ventanilla y yo miré por la ventana y yo vi a mi Cuba allá abajo. Yo dije Ay, Cuba, ¡qué linda tu eres! ¿cuándo te volveré a ver? Y todavía no me he ido”, recuerda Álvarez.

La cantante salió de la isla en 1962, tras enviar a sus hijos a Miami en el programa estadounidense conocido como Operación Pedro Pan, en la que más de 14.000 niños fueron exiliados en Estados Unidos en medio del auge comunista de Castro en Cuba.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»