El técnico italiano, Antonio Conte es el nuevo entrenador del Tottenham, según un comunicado del club. Y así regresa de nuevo a la Premier League tras su paso por el Chelsea entre 2016 y 2018.

Al principio, Conte firmaría un contrato de 18 meses con el Tottenham. Pero, todo cambió, y estará con los ‘spurs’ hasta 2023; ya que Nuno Espírito Santo fue despedido y tomará su lugar. Así se termina la aventura del portugués en el banquillo, que ha durado apenas 124 días.

El presidente del club, Daniel Levy siempre tuvo el deseo de contratar a Antonio Conte como el nuevo entrenador del Tottenham, y ahora se le cumplió.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021