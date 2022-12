Compartir

El catálogo de aplicaciones para teléfonos puede abarca un sinfín de opciones, de las cuales, miles resultan un fraude o estafa.

Antes de descargar alguna aplicación considera preguntarte sobre lo seguras que son, así como si de verdad son útiles en el móvil.

Aplicaciones de teclado

Hay una gran cantidad de aplicaciones de teclado que ofrecen otros diseños y más tipos de personalización que pueden llamar la atención.

Sin embargo, las aplicaciones de teclado verá todo lo que se escribe. Eso incluye información personal como claves o contraseñas de seguridad.

Si por alguna razón estos desarrolladores de teclado sufren una violación de datos, todo lo registrado quedaría expuesto y eso puede ser peligroso.

Aplicaciones antivirus

Los expertos dicen que las aplicaciones antivirus para iPhone son básicamente inútiles debido a las protecciones integradas de Apple.

En cuanto a los dispositivos Android, la recomendación es no descargar aplicaciones si ésta no tiene un sitio oficial.

Lo más probable es que no necesites ningún antivirus, a no ser que continuamente descargues aplicaciones fuera de Google Play Store, lo cual no es recomendable.

Aplicaciones para linterna

Años atrás era común que las personas usaran una aplicación en su móvil para hacer uso de la linterna.

En la actualidad es completamente innecesario debido a que todos los celulares lo incluyen por defecto.

La recomendación es que no exponga datos a estas aplicaciones de terceros y usar la funcionalidad que viene integrada en el mismo teléfono celular.

Aplicaciones de carga rápida o para liberar almacenamiento

La razón precisa por la que no debería descargar estas aplicaciones es porque no servirán para nada, incluso pueden terminar haciendo lo contrario a lo que las mismas ofrecen.

Existen una gran cantidad de aplicaciones que mienten con volver al teléfono inteligente más rápido o liberar espacio en él.

También puedes leer: Blockchain llega a la seguridad de los dispositivos Samsung

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.