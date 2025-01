Compartir

Por Jaime Macías

Seguimos con las recomendaciones y reflexiones hacia los padres y representantes que tienen hijos y niños en el deporte menor, porque se quiera o no muchos a veces se extralimitan en su amor en el momento de apoyarlos.

En esta oportunidad vamos a enfocarnos en dos deportes muy populares como lo son el beisbol y el futbol.

Como padres, nuestro apoyo es fundamental en las vidas de nuestros hijos, y esto es especialmente cierto en el béisbol. Aquí hay algunas razones por las que deberíamos estar siempre allí para ellos. Esta es una resumida recopilación de algunos consejos publicados por padres y profesionales pediátricos.

Confianza en sí mismos: Al animarlos desde las gradas, les mostramos que creemos en ellos, fortaleciendo su autoestima y confianza. Lecciones de vida: El béisbol es más que un juego; enseña valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y la deportividad. Estar presentes les ayuda a comprender y aplicar estas lecciones. Vínculos familiares: Compartir su pasión por el béisbol puede fortalecer nuestra relación con ellos, creando recuerdos inolvidables. Salud y actividad: Apoyarlos significa promover un estilo de vida activo y saludable, algo esencial para su desarrollo. Sueños y metas: Alentándolos a seguir jugando, les ayudamos a perseguir sus sueños, ya sea que aspiren a ser profesionales o simplemente disfruten del juego. Vamos a llenar esos estadios con nuestro aplauso y ánimo, mostrando a nuestros hijos que estamos con ellos en cada lanzamiento, en cada bateo y en cada jugada!

Apoyo de padres la base del éxito en el deporte

Para el futbol menor tomaremos unas recomendaciones de Luis Enrique, entrenador y ex jugador de la selección de España.

Entrenador. Si van 20 niños al partido, tienen que jugar todos. Si su hijo no juega o solo lo meten cuando van goleando, busque otro club. Los niños solo quieren ser felices jugando al futbol con sus amigos.

Padres. Busquen clubes donde sus hijos tengan la posibilidad de jugar siempre y ser felices. Aunque el equipo sea de menos nivel. No busquen clubes donde los niños son seleccionados para ganar.

Entrenadores en infantiles. No se busca el resultado, ya que los niños no necesitan ese agobio y esa presión. Y si quieres ganar títulos no empieces en el futbol base, ándate al alto rendimiento.

Todo esto también aplica para cualquier disciplina deportiva. Ahí se los dejo.

