El último mes del año representa una fecha llena de múltiples significados, no solo a nivel cultural, sino porque genera una gran cantidad de expectativas y emociones, pues constituye una época que invita la reflexión o que trae consigo un tiempo de tristeza en diciembre.

Durante una entrevista para el portal El Ucabista, la psicóloga de orientación jungniana y asesora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (CADH) de la UCAB, Maripili Golpe, explicó cómo llevar estas fechas y enfrentar a la melancolía decembrina.

En ese sentido resalto que, si bien el venezolano posee una idiosincrasia alegre y tiene facilidad para crear vínculos afectivos con otros, este tiempo puede resultar difícil emocionalmente.

«La Navidad no significa lo mismo para todo el mundo. Depende mucho de las creencias religiosas. Pero quienes no tienen esa creencia, ese contexto cultural, ¿cómo viven estos tiempos? Además, estamos en un tiempo de incertidumbre y cambios a nivel global. Y esto trae, sobre todo, miedo, temor sobre ‘qué va a pasar’ y pone a muchos a pensar en ‘No puedo anticipar y siento que no tengo control sobre algunas cosas’», detalló

También recordó que en esta época del año suelen aumentar los cuadros de ansiedad y depresión. Agregó que esto se podría explicar desde la perspectiva de la volatilidad en la que el mundo está inmerso, así como su rapidez, imprevisibilidad, paradojas y confusión.

«Evidentemente como seres humanos nos podemos sentir más solos, desprovistos y limitados en cuanto a la capacidad de planificación, anticipación y control», recalcó.

A propósito del contexto venezolano, Maripili Golpe indicó que los tiempos de incertidumbre pueden contribuir a que las personas estén más susceptibles a cambios de ánimo; con mayor propensión a la desesperanza, la tristeza, la apatía y emociones similares.

Entre los factores que asentúa la tristeza en diciembre se encuentra la diáspora que suma más de 7.7 millones de venezolanos que salieron del país, la crisis humanitaria compleja y las condiciones socioeconómicas individuales.

«Eso nos vuelve humanamente más vulnerables. La gente dice ‘el dinero no me da para lo que quiero, no estoy tan acompañado como deseo o los vínculos también están vulnerados’. Eso nos deja más expuestos a la tristeza o momentos de quiebre. Si la persona no cuenta con recursos internos psicológicos está aún más vulnerable. Resulta muy retador para todos, aunque existen personas que toman muy bien estar solos», apuntó.