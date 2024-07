Ya en el segundo tiempo, Lionel Messi festejó por primera vez en la Copa América. El astro desvió un remate de Enzo Fernández y puso el 2-0, para empezar a liquidar la historia y sellar el boleto a la gran final del certamen.

El equipo comandado por Lionel Scaloni espera por el vencedor del cruce entre Colombia y Uruguay, que se jugará este miércoles.

GOOOOLLLLLLL MESSI!!! BALLON D OR ON THE WAY!!!

ARGENTINA 2-0 CANADA#CopaAmerica2024pic.twitter.com/rCA7P5S45h

— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) July 10, 2024