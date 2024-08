Compartir

El arte rupestre, conocido como uno de los primeros métodos de comunicación de la humanidad, ha sido hallado en cientos de locaciones alrededor del mundo. Uno de los más recientes descubrimientos se encontró en territorio venezolano, y en esta nota se darán más detalles acerca del hallazgo.

El arte rupestre: parte de la historia de la comunicación visual

El arte rupestre, o arte en cuevas, es considerada como una de las primeras formas de expresión artística creada por el hombre. De acuerdo con CyberGhost VPN, las primeras pinturas rupestres datan del 30 000 a. C., teniendo como foco principal lo que hoy conocemos como Francia y España.

Sin embargo, la idea de detallar historias en muros de piedra no es algo exclusivo de las tribus europeas; de hecho, algunas pinturas de este tipo halladas en Indonesia tienen más de 45 000 años de antigüedad. Estas demuestran a una especie de cerdo y se consideran las más antiguas encontradas hasta la fecha.

¿Qué clase de arte rupestre se encontró en Venezuela?

Venezuela, como en la mayoría de países americanos, cuenta con una rica cultura en donde cientos de tribus han habitado sus tierras más inhóspitas por siglos. Una de estas culturas tuvo su asentamiento en el Parque Nacional Canaima, ubicado en el extremo sureste del país suramericano. Las pruebas de ello son varios asentamientos (20 aproximadamente) con algunas instancias de arte rupestre.

Debido a lo joven del descubrimiento, no se está del todo claro algunos factores sobre los autores de este arte. No obstante, según José Miguel Pérez-Gómez, arqueólogo e investigador de la Universidad Simón Bolívar, se trata de una “nueva cultura previamente desconocida” y cuyos artes no coinciden con ningún otro conocido de la región.

Ahora bien, hay ciertos hechos que han sido confirmados sobre este arte recién descubierto:

Se estima que el arte tiene al menos unos 4000 años de antigüedad.

Los dibujos siguen un cierto patrón geométrico; puntos, líneas rectas, filas de varias X e incluso estrellas.

Se sospecha que el arte hacía mención de los sucesos dentro de la tribu, como enfermedades, nacimientos, caza y rituales.

Otros detalles sobre el hallazgo fueron originalmente divulgados en junio del 2024 en una conferencia en Italia, donde Pérez-Gómez asegura que se trata de, según sus palabras, “algo completamente nuevo que no se había registrado académicamente”.

Hay pistas de sus autores

Aunque la tribu que creó los dibujos encontrados en Canaima sigue estando en el misterio, hay indicios de qué tan extendido era su territorio. En Brasil, se encontraron dibujos bastante similares y también con más de 4000 años de antigüedad, aunque Pérez-Gómez declaró que los hallados en Venezuela son mucho más antiguos.

No obstante, estas no son las únicas pistas que hablan sobre la vida de esta tribu desconocida, pues en los emplazamientos hallados en Canaima no solo se encontró este arte rupestre, sino también fragmentos de jarrones de cerámica y herramientas hechas de piedra que se cree fueron usadas por la tribu mientras habitaban este territorio.

El motivo detrás de estos dibujos

Si bien estos dibujos cumplían el objetivo de “narrar una historia”, Pérez-Gómez asegura que este arte “tiene algún significado ritual”. Quizás los dibujos eran usados para indicar qué clase de actividades se llevaban a cabo en estos sitios, como si se tratase de un lugar ideal para cazar, por ejemplo, pero otros detalles del hallazgo aún se están investigando.

Más hallazgos por descubrir

El Parque Nacional Canaima cubre una extensión de tierra casi del tamaño de Bélgica, por lo que explorarlo en su totalidad es una tarea que tomará años completar. Lo bueno es que con ayuda de investigadores como Pérez-Gómez y su equipo, es posible dar con algunos vestigios de las antiguas civilizaciones que habitaban estas tierras antes que la sociedad moderna.